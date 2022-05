"No soy dama de compañía", Jessica Cediel hizo fuerte aclaración

La presentadora y modelo capitalina Jessica Cediel aprovechó sus más recientes historias de Instagram para denunciar una presunta red de estafa a nivel nacional e internacional, que se estaría aprovechando de su nombre e imagen con información y contenidos falsos, (donde afirmaron temas bastante personales y delicados), para fines al parecer lucrativos.

Según los mensajes que se han estado filtrando en diferentes páginas web, Jessica estaría viviendo un nuevo amorío y peor aún, se estaría promocionando como dama de compañía mayormente en redes de Europa.

Me están enviando muchos ustedes, tanto hombres como mujeres, mensajes de texto al DM y a mis hermanas también, de supuestas relaciones que yo tengo, mi gente vuelvo y les recuerdo yo no estoy con nadie, yo no sé por qué la gente es tan malpar%&$, osea están estafando bajo mi nombre a hombres y mujeres en distintas partes del mundo, expresó.