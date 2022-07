“Cada día que pasa soy mi mejor versión”, Jessica Cediel cautiva con estas fotos

La presentadora Jessica Cediel deleitó a miles de sus fanáticos luego de compartir seductoras selfies.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de nueve millones de seguidores, la modelo compartió un carrusel con varias fotografías en las que se mostró muy coqueta y feliz por lo que se ha convertido.

En las instantáneas se dejó ver posando frente a la cámara de su celular desde la habitación de su casa, luciendo una ajustado y pequeña blusa de color negro.

Allí aprovechó para revelar lo bien que se siente y lo agradecida que está con la vida.

“Cada día que pasa soy mi MEJOR VERSIÓN y eso me encanta!

Me siento feliz y agradecida!

Hoy me arreglé… toy linda, merecía foto en el muro!

¿Con cuál foto se identifican pues?”, escribió en la descripción de la publicación.