Jessica Cediel ha tenido náuseas y revela si hay o no posibilidad de embarazo

Parece que Jessica Cediel nuevamente tendría problemas de salud, aunque en esta ocasión no serían tan graves como los que se le presentaron la semana pasada, pero al revelar su situación, también dejó en evidencia que hace mucho tiempo no tiene relaciones sexuales.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la actriz bogotana reveló que, por estos días, ha tenido muchas nauseas, sobre todo después de comer algo, así que en varias ocasiones ha tenido que comerse algo dulce, posteriormente le pidió a sus más de nueve millones de seguidores que le envíen consejos para las náuseas, asegurando que le da “rebote y hambre al mismo tiempo”.

“Imagínense que, desde la semana pasada, ayer y hoy, me ha dado un rebote impresionante, después de que cómo, me dan ganas de vomitar, me toca salir corriendo, meterme algo dulce a la boquita, entonces quiero como consejos caseros, remedios caseros para el rebote, porque me da rebote y hambre al mismo tiempo”, dice Jessica Cediel, en el inicio de sus historias en Instagram.

Al intentar buscar una razón de por qué podría ella estar sintiendo ganas de vomitar, la actriz dijo que quizás tendría que ver con la ansiedad que tiene, debido a que la otra semana tiene un evento importante y quizás pensar en eso le provoca esa reacción.

En el mismo video aclaró que sus nauseas no están relacionadas con la opción de que ella esté embarazada y luego reveló que desde hace mucho tiempo ella no ha tenido relaciones sexuales.

“Antes de que empiecen con la hu%#$ y el chisme, no es embarazo yo hace mucho no tengo sexo, no veo un … cerca, no lo cojo, no lo manipulo, no le doy amor, entonces por ese lado no es”, dijo la presentadora bogotana.