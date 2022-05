Jessica Cediel deleita con sesión de fotos recordando a Marilyn Monroe

La presentadora y modelo bogotana Jessica Cediel deleitó a los más de 9 millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram al publicar en un corto video apartes de una sensual sesión de fotos con la que recordó a la actriz y cantante estadounidense Marilyn Monroe.

Jessica Cediel sincronizó sus movimientos con la música de Marilyn Monroe

"Barbie mood... PD: familia la sincronía de mi brazo derecho con la trompeta fue pura casualidad. Será alguna señal de M.M... ¿Ustedes qué opinan? Los leo", escribió Jessica Cediel en la publicación que superó los 44 mil me gusta y 370 comentarios en tan solo ocho horas.

La bogotana de 40 años luce atractivas prendas negras y levanta su pierna izquierda en el video, el cual acompañó con la canción I Wanna Be Loved by You de Marilyn Monroe, la cual curiosamente tal como ella menciona coincide en la parte instrumental con el movimiento de su brazo en la grabación.

Cientos de seguidores aprovecharon la sección de los comentarios para elogiar a Jessica Cediel y hasta para recomendarle otros colores para modelar.

"Hermosa", "quiero verla con otros colores. Mucho negro y pienso que con azul rojo o blanco se va a ver más hermosa", "Dios mío. Sexy mamá", "siempre guapa", "estás divina", "definitivamente el color negro se te ve espectacular", "sensualidad y hermosa", "demasiado bella", "sabrosura", "wow", "tanta sensualidad" y "el amor de mi vida" fueron algunos de los mensajes escritos por fanáticos de la presentadora y modelo.

Jessica Cediel publicó foto natural y sin filtros, muchos le hicieron zoom

La presentadora y modelo bogotana Jessica Cediel compartió en su cuenta oficial de la red social Instagram una fotografía suya "natural sin filtros" y recomendó a sus fans hacerle zoom para detallarla mejor.

"¡Foto natural sin filtros! Ahí pueden ver la textura de la piel. ¡Aunque yo sufro de acné, igual me veo y siento la piel muy linda!", escribió Jessica Cediel en una historia publicada en Instagram, en la que aparece con un abrigo y un labial que llamó la atención de más de uno por ser de un rojo muy vivo.