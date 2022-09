Jessica Cediel reveló cómo se enteró que tenía biopolímeros en sus glúteos

La presentadora Jessica Cediel logró que se hiciera justicia luego de que el médico cirujano Martín Horacio Carrillo inyectara Biopolímeros en sus glúteos, pues el pasado 24 de agosto la mujer fue testigo de que el culpable de sus males pagara por lo que había hecho ya que la Corte Suprema de Justicia decidió revocar la absolución que había sido dictada a favor de Carrillo en 2019, dictaminando que el médico sería el único responsable de aplicarle los biopolímeros a la presentadora sin su consentimiento.

Ahora, varios días después de este suceso, Jessica Cediel habló en exclusiva con Canal RCN sobre este amargo episodio de su vida que por fin llega a su fin de manera exitosa.

“Yo caí en cuenta, porque tuve una migración a la zona lumbar, literal tenía un bulto en mi espalda que no venía conmigo de fábrica, y yo estaba trabajando en Cuba, estaba haciendo un catálogo de vestidos de baño y ropa interior, y ese bulto era demasiado protuberante y cuando tú lo agarrabas era duro, era raro, pero en mi inocencia yo pensaba que era grasa, yo no sabía que tenía plástico por dentro. Ya después de eso, en las nalgas tú sientes chuzones, tú sientes calambres, sientes que te duele, que no puedes estar sentada mucho tiempo sobre una superficie dura. Hay mujeres que no sienten nada, hay mujeres que sentimos todo. Entonces en mi caso, fue así”.

La presentadora reveló además que, a pesar de llevar varias intervenciones quirúrgicas para retirar los biopolímeros, aún no ha podido recuperarse del todo, pues aun siente dolores al momento de estirar su cuerpo.

“A mi cuerpo le ha tocado muy duro con esto, muy duro, y pues como que no le doy mente ¿sabes? Como que digo, ok, está bien, hago lo que tengo que hacer. Obviamente me la cuido, pues porque, me la tengo que cuidar. Es mi salud, pero digo como ok, Jessi, estás en reparación, estás en reparación y de esta salimos, y en eso estoy”.