Jessica Cediel reveló cómo fue trabajar junto a Romeo Santos

La presentadora colombiana Jessica Cediel no solo ha logrado posicionarse en el mundo del entretenimiento al participar en diversos proyectos televisivos con los que logró ganarse el amor y cariño de los televidentes e internautas quienes a diario están pendientes de su actividad en las redes sociales.

Recientemente la polifacética y muy profesional mujer realizó la famosa dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram, en donde acumula cerca de nueve millones y medio de seguidores, con el fin de charlar un poco con los internautas y conversas sobre diferentes aspectos que fueran de su interés.

Durante la dinámica, la hermosa mujer recibió una pregunta sobre cómo había sido su experiencia al trabajar junto al ‘Rey de la Bachata’ Romeo Santos, pues recordemos que la presentadora hace un par de años atrás hizo parte de un video musical del artista.

Resulta que para el 2017 el artista lanzó uno de sus más grandes éxitos musicales bajo el nombre de ‘Imitadora’, una canción que habla sobre cómo ha cambiado su pareja a través de los años a tal punto de no ser la misma que conoció cuando se enamoró por primera vez.

¿CÓMO FUE SU EXPERIENCIA AL TRABAJAR CON ROMEO SANTOS?

En el videoclip de esta canción, Jessica Cediel fue protagonista junto al cantante, pues ella interpretó a aquella mujer de la que él tanto habla en su canción. A raíz de esta experiencia, uno de los internautas se interesó en esta etapa de su vida, por lo que quiso saber cómo había sido trabajar junto a uno de los mayores exponentes de este género musical.

“Qué te pareció grabar con Romeo Santos?”, fue la pregunta que la presentadora recibió y a la que respondió con total sinceridad que “fue espectacular, la experiencia increíble. Un gran artista, excelente ser humano, muy guapo, muy talentoso, y el video es muy bueno, para los que no lo han visto, corran a verlo. Es ‘Imitadora’ con Romeo Santos, y yo soy la protagonista”.

Al día de hoy, después de cinco años de haber sido publicado a través de la plataforma de video YouTube, la canción cuenta con más de doscientos diecisiete millones de vistas, más de un millón de ‘Me gusta’ y cerca de veinticinco mil comentarios, entre los que destacan algunos como:

“Las canciones de Romeo Santos no pasan de moda”, “Un Artista que jamás pasará de Moda”, “Esto si es música de verdad, gracias romeo por enceñarles a estas nuevas generaciones que no saben que es música”, “Ay qué recuerdos me trae esta canción. Increíble cómo se queda anclada a la memoria”.

