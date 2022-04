Jessica Cediel bailó recién levantada y enamoró a sus seguidores

Más de un usuario en las redes sociales amaneció muy feliz hoy, y esto es por haber visto a la presentadora Jessica Cediel recién levantada y según ella sin bañarse y descrestó a todos en la red social Instagram.

Y es que la presentadora publicó un video donde se puede ver con su cabello suelto, con un camisón, que solo le tapaba su busto y parte del cuerpo que tiempo después ella decidió mostrar, pero además con diminuta lencería de dormir que la dejó apreciar sin filtros y sin esconder ni un solo detalle de su figura.

Como si esto fuera poco, Jessica Cediel hizo un baile muy sensual, como los que siempre publica para deleitar con su belleza a sus miles de seguidores, para despertarse ella, y además despertar a todos sus seguidores que no dudaron en dejarle mensajes de amor y de buenos días en esta publicación.

Jessica Cediel expresó además que “hoy amanecí cool”, como una muestra de que estaba muy feliz, que hoy será un gran día y que ella quería contagiarlos a todos desde las redes sociales con su mejor energía para que todos empezaran el día de la misma forma que ella, muy feliz.

Pero en esta publicación de la presentadora no solo hubo comentarios de amor, primero muchos le dejaron saber que “estás muy hermosa”, “ahora sí son buenos días”, “no entiendo por qué mi esposa no te quiere”, pero también hubo quienes le dijeron que “lo único que tiene para mostrar es el cuerpo”, “ya no haya qué hacer”, “solo sabe mostrarse, nada más”, “ya deje de mostrarse, coja oficio”, “haga algo diferente”, expresaron algunos en este video de Jessica Cediel.

Lo cierto es que no es la primera vez que la presentadora se deja ver en esas poses, y además deleitando con sus movimientos y mostrando su entrenada figura, pues en más de una ocasión le ha regalado este tipo de contenido a sus miles de seguidores y hasta también genera esa división de opiniones.

Jessica Cediel siempre se ha caracterizado por publicar este tiempo de contenido en sus redes, por dejar ver su entrenada figura, pero, además por mostrar también esos momentos de su vida y de su profesión que son destacados para ella.

Y es que la también modelo ha sido representación del país en grandes ciudades del mundo donde ha sido invitada para trabajar y mostrar todo su talento y belleza que es de admirar para muchos colombianos.

También, Jessica Cediel ha dejado ver otras de sus cualidades y dotes más allá de su profesión, como la cocina, y la actuación que hacen que muchos más la admiren por todo lo polifacética que es y que hace que más de uno la admire y además sientan amor por ella y su trabajo.

