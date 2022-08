Jessica Cediel anunció "mega proyecto" para su regreso a la televisión

La presentadora Jessica Cediel ha logrado ganarse el corazón y cariño de miles de colombianos a través de los años, en donde ha tenido a cargo la conducción de importantes noticieros y programas de televisión.

Sin embargo, en los últimos años se ha alejado un poco de los medios de comunicación y se ha centrado en la recuperación de su cuerpo tras un mal procedimiento estético y también en sus redes sociales, donde es bastante activa.

No obstante, llevaba varias semanas fuera de las redes, algo que había hecho que sus seguidores se extrañaran y se indagaran sobre esta repentina ausencia.

La actriz aprovechó una dinámica en Instagram para confesarle a sus más de 9,4 millones de seguidores que se encontraba fuera del país por cuestiones personales, sin embargo, aprovechó para responder a sus dudas e inquietudes.

Familia yo sé que he estado bastante perdida en redes sociales pero la verdad es que he hecho varias cosas que ni se imaginan y necesitaba venir a mi casa en Miami.

La presentadora viene desde hace varios años luchando contra una mala ciruguía estética a la cual fue sometida en donde le inyectaron biopolímeros en los glúteos, desde ahí ha tenido que someterse a varios procedimientos y terapias para poder volver a estar bien y fuera de peligro, por eso, aprovechó la dinámica para confesar cómo va su recuperación.

Voy muy bien, estoy mucho más sana que es lo más importante y el objetivo primordial de esta cirugía, todavía tengo faja porque no se me ha terminado de pegar la piel, pero me siento muy bien y agradecida con Dios.