La respuesta de Jessi Uribe a quienes le dicen que bebe mucho

El reconocido cantante de música popular Jessi Uribe ha esto en los últimos días en el radar de sus seguidores y cibernautas, primero por su participación en el concierto de Marc Anthony, que se realizó en el coliseo Romell Fernández de la Ciudad de Panamá, donde interpretó 'Ellas son así', y segundo por los tragos que se toma en sus presentaciones.

Al parecer sus seguidores no han visto nada bien que el cantante “beba mientras trabaja”, como se lo han hecho saber en los comentarios de una publicación donde aparece el artista durante la presentación del puertorriqueño un poco entonado al terminar de cantar.

Y aunque las palabras “Yo ya me emborraché” de Jessi fueron en tono de broma, los cibernautas no lo vieron con buenos ojos. El comportamiento fue rechazado por quienes desde hace años acompañan al cantante en sus redes sociales. “Estás dando mal ejemplo”, “En el trabajo no se toma”, entre otros comentarios.

Jessi y las críticas por beber tanto

En una reciente dinámica de Instagram, en la que Jessi Uribe publicó en sus historias una caja de preguntas que invitaba a sus seguidores a preguntar, uno de sus fanáticos le desea buena suerte en sus próximas presentaciones y le dice que siga “saliendo bohemio a cantar”.

Ante este comentario, el esposo de Paola Jara, también intérprete de música popular, aprovechó para responder a sus crítico:

No, no voy a volver a salir bohemio. Están diciendo que estoy tomando mucho últimamente y no es verdad, tomo mucho desde hace mucho, no es últimamente

Asimismo, compartió en el resto de sus publicaciones los videos que sus fans subían a la reconocida red social y en donde aparecían ofreciéndole licor, frente a esto él aseguro que no es que quiera beber, sino que lo llevan a cometer ese pecado.

"Si ven, uno está de un juicio y lo dañan", afirmó Jessi Uribe.

En medio de la polémica, también están los seguidores del artista que han manifestado que la música de él es para beber.

"Con tu música se bebé cualquier día de la semana y a toda hora”, “Solo falta que suene esa música tan buena y ya dan ganas”, “Mi gastritis viendo esto”, “Esa es la actitud me encanta la gente así sin tapujos”, “Me parece bien que los artistas en general publiquen este tipo de comportamientos", fueron algunos de los comentarios.