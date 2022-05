Jessi Uribe y Paola Jara se casarían este fin de semana, según rumores

Los cantantes de música popular Jessi Uribe y Paola Jara han mantenido a la expectativa a sus cientos de seguidores luego de que anunciaran en redes sociales que se casarían muy pronto. Sin embargo, lo único que se sabe hasta el momento es que la boda será en este mes de mayo.

Y es que desde hace varias semanas han aparecido rumores de que su boda se llevará a cabo el 13 o el 16 de este mes. Sin embargo, en diversas ocasiones Jessi Uribe desmintió esto al decir por medio de sus historias de Instagram que “lo que han dicho por ahí los chismosos, no es así, no me caso ni el 13, ni el 16. El 16 cumple años Pao, no le puedo embolatar el regalo”.

Sin embargo, en esa misma ocasión, es decir, hace aproximadamente dos semanas atrás, el musico aseguró que apenas había finalizado el curso prematrimonial y que se encontraba un poco nervioso y feliz, ya que el día se estaba acercando.

Ahora, surge nuevamente el rumor de que efectivamente la boda sí se llevaría este próximo viernes 13 de mayo en Llano Grande, pues un internauta así lo aseguró por medio de un mensaje directo a una página especializada en noticias de entretenimiento y farándula.

“Les paso un dato! Jessi Uribe y Paola Jara se casan este fin de semana en Llano Grande. Te lo cuento, porque una conocida va a trabajar ese día en el matrimonio de ellos (Anónimo)”, fue el mensaje con el que el internauta aseguró que el tan esperado evento se llevaría a cabo en la fecha que todos sospechaban.

UNA PRUEBA MÁS DE QUE SUENAN CAMPANAS DE UNA PRONTA BODA

Hace una semana los artistas aparecieron en redes sociales vistiendo un característico traje del género musical que ambos interpretan, pero con un color bastante llamativo que hacía alusión a la boda, así lo aseguraron varios seguidores de la pareja.

Y es que desde que confesaron que estaban comprometidos, todos sus fanáticos están a la espera de que den el sí en el altar o en la ceremonia que elijan, pero que lo hagan pronto, porque incluso hay quienes quieren que Paola Jara se convierta en madre por primera vez, pues vale la pena destacar que Jessi Uribe tiene cuatro hijos fruto de su primera relación con Sandra Barrios.

Pues como todos saben, Paola Jara siempre se ha dejado ver muy hogareña y feliz de compartir con su familia y la de Jessi Uribe, sobre todo si esto incluye a sus hijos con los que ha demostrado que tiene una hermosa relación.

