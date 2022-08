“Agrandado”, Jessi Uribe es centro de criticas por no asistir a concierto

Paola Jara y Jessi Uribe son una de las parejas más seguidas y comentadas en redes sociales, pues los dos artistas de música popular han logrado consolidar sus carreras musicales a lo largo de estos años posicionándose como unos de los máximos exponentes del género en Colombia y Latinoamérica.

Sin embargo, en las últimas horas los dos artistas fueron tendencia en redes, uno para bien y otro no tanto, pues al parecer las fuertes lluvias que afectan al país en las últimas semanas les jugaron una mala pasada a ambos en una de sus presentaciones.

Durante este puente festivo en Colombia se desarrollaron infinidad de eventos, conciertos y festivales en diferentes ciudades y municipios, por eso, varios importantes escenarios del país contaron con la presencia de reconocidos artistas nacionales e internacionales.

Paola y Jessi no fueron la excepción, pues ambos artistas tenían varias presentaciones para este fin de semana, una de las más destacadas fue la que tuvieron en días diferentes en la Feria de las Flores en Medellín, en donde brillaron y encantaron con su puesta en escena.

Sin embargo, la pareja tenía otros compromisos en Samaná, Caldas y en San Antonio, Tolima, lugares en los que la lluvia afectó sus presentaciones.

La artista tenía un compromiso con las personas del municipio de Samaná, en donde iba a presentarse en el 53 aniversario del Festival de los Palenques, celebrado del 12 al 15 de agosto. Compromiso con el que cumplió sin importar las fuertes lluvias que intentaron afectar su puesta en escena.

La artista decidió expresar su sentir tras la presentación en el festival donde expresó que, aunque no salieron las cosas como las tenía pensadas y planeadas, había podido cumplirle la cita sus seguidores, quienes la esperado bajo la fuerte lluvia.

Por otra parte, el artista bumangués tenía un compromiso en el municipio de San Antonio, sin embargo, el cantante no pudo asistir a este porque al parecer las lluvias habían inundado el lugar en donde se iba a presentar.

A través, de redes sociales el artista presentó excusas a sus fanáticos por no poder salir a tarima, sin embargo, explicó que fue debido a las condiciones climáticas.

Estoy muy triste por confirmarles oficialmente la cancelación del show programado para hoy domingo 14 de agosto. Desafortunadamente las condiciones climáticas no permitieron que pudiéramos encontrarnos. Las fuertes lluvias presentadas afectaron el lugar previsto para el show. Para mi como artista siempre será muy importante cumplir la cita con mi público, sin embargo lamento mucho que hoy no sea posible. Espero poder verlos pronto. ¡Los amo!

La publicación hizo que cientos de internautas se expresaran con el artista, pues algunos comprendieron la situación pero otros no le perdonaron su incumplimiento con fuertes mensaje en donde le expresaron que perdió su humildad.

No son fotos reales del suceso, ni siquiera el señor llegó al evento, la excusa fue muy absurda; hace años eras un mariachi y no tenias dinero ahora que tienes no eres capaz de cantar en un lugar por ensuciar tus zapatos; Incumplido; en esas Condiciones no puedes estar cantando; Ok, yo te acepto el error; agrandado; se quedó de feria en Medellín.