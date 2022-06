Jessi Uribe deleitó a sus fans mostrando parte de su rutina de ejercicios

Desde que se convirtió en una de las estrellas más importantes de la música popular en Colombia y Latinoamérica, Jessi Uribe se ha preocupado mucho por mantener una gran forma física.

De hecho, el artista santandereano ha bajada varios kilos desde que se hizo famoso por la canción ‘Dulce Pecado’, lo que lo ha convertido en uno de los grandes referentes de la industria a nivel nacional.

No dejes de leer:

No dejes de leer:

No dejes de leer:

No dejes de leer:

Justamente, Jessi deleitó a sus seguidoras con sus movimientos y mostrando parte de su rutina de ejercicios; lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde está cerca de completar 6 millones de seguidores.

El bumangués compartió un video y allí dejó ver los ejercicios que hace a diario y la rutina que cumple para mantener un cuerpo de ensueño.

“Entrenado y bailando”, escribió Uribe en el post que rápidamente ganó relevancia en redes sociales y provocó que sus fans le enviaran muchos mensajes de amor.

Uno de los comentarios provino de su esposa, Paola Jara, quien le dejó saber todo su amor con cuatro emoticones. Una usuaria utilizó el mismo emoji y lo replicó varias veces, entre tanto, otro cibernauta le escribió “Ay Dios”, mientras que alguien más le dijo “al power”.

En general, los seguidores de Jessi le demostraron que siempre están atentos a sus publicaciones y a lo que hace a diario, fuera de producir música.

En días recientes, Jessi Uribe generó risas al afirmar que por culpa de la madre de Paola Jara no ha podido empezar en forma la dieta, dado que la mujer le ha ofrecido comida de todo tipo y lo ha hecho comer mucho, quintándole tiempo valioso que dedica a los entrenamientos.

“La suegra me está ayudando full con la dieta Keto, gracias suegrita. No me han dejado comenzar Dios míoooo”, expresó en su momento el intérprete de ‘Repítela’.