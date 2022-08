Jessi Uribe reveló el artista con el que sueña grabar una canción

El artista de música popular Jessi Uribe se ha convertido en una de las estrellas más importantes de la música popular en Colombia y Latinoamérica, gracias a varios años de esfuerzo y dedicación.

El bumangués ha logrado cantar junto a varios de los máximos exponentes del género popular en Colombia como Galy Galiano, Pipe Bueno, Paola Jara, Espinoza Paz, Carin León y Jhonny Rivera, con los que han lograr sacar icónicas y sentidas canciones que se han quedado en la memoria de los amantes y seguidores de este género.

Aunque la lista es extensa, el artista hace unos días expresó que habían artistas con los que aún no había podido grabar una canción, uno de ellos Yeison Jiménez, con quien a través de una historia en Instagram anunciaron que al parecer estarían planeando un sencillo musical juntos para este 2022.

Sin embargo, hace unas horas el artista compartió una publicación junto a uno de los cantantes pioneros de la música popular en Colombia, al que, le expresó su intención de poder grabar juntos una canción.

Jessi Uribe sueña grabar con Luis Alberto Posada

El cantante bumangués compartió para sus más de seis millones de seguidores, una fotografía junto al reconocido artista Luis Alberto Posada, recordado por canciones como "El precio de tu error", "Sin un adiós", "Corazón de palo", "Me tomas y me dejas", entre otras canciones.

Con el que, hasta el momento no ha podido grabar, por eso, aprovechó para expresarle su intención de hacer una colaboración juntos a través de redes con un picante mensaje.

No saben cómo quisiera grabar algo con el master, el caballo @posadarecords_ será que se me cumple ??? Mientras tanto me voy a tomar algo, porque me dio sed esta foto.

Sus fanáticos se mostraron emocionados con la posible colaboración

Tras la revelación de Jessi, la publicación se viralizó y varios internautas han estado expresando su gran emoción por este posible junte dentro de la música popular, pues han dicho que ya era hora de una canción entre ambos.

"Esa noticia ya me dio sed también; ufff papi ya se dijo, cuando la lanzan?; la sacarían del estadio por cierto chimbaaaa de camisa; haganle, eso no se pregunta; graben el precio de tu error rmx; no me lo creo; qué belleza ome; sin pensarlo; sería la mejor noticia; sería toda una bomba; se me acelera el corazón de solo imaginarlos juntos; ya quiero escucharala". Fueron algunos de los comentarios destacados.

La nueva colaboración de Jessi Uribe y Luisito Muñoz

Cabe resaltar que el artista recientemente lanzó una colaboración junto al artista Luisito Muñoz llamada "Si supieras", canción en la que le cantan al desamor y que cuenta con más de 100.000 visualizaciones en menos de 24 horas.

