Jessi Uribe recordó con nostalgia la primera canción que escribió

El reconocido cantante de música popular Jessi Uribe se ha posicionado en los últimos años como uno de los nuevos artistas del género más famosos y aclamados por la gente.

El artista es reconocido por exitosas canciones como "Dulce pecado"; "Ellas así son"; "Alguien me gusta"; "Repítela"; "Ok" y "Como si nada" canción que interpreta junto a su actual esposa, la también cantante Paola Jara.

Recientemente el artista estuvo de gira y en uno de sus conciertos decidió sorprender a los asistentes al interpretar la primera canción que él escribió, una que según él nunca pasará de moda.

Jessi Uribe cantó la primera canción que escribió llamada "Ok"

El artista que por estos días se mostró bastante afectado por la muerte de la leyenda del género popular Darío Gómez, compartió a través de su cuenta personal de Instagram el clip cuando decidió salir en un momento de su concierto a cantar la canción "Ok", sin embargo, lo que muy pocos sabían era que esta icónica canción había sido la primera canción escrita por el artista.

Esta fue la primera canción que escribí en mi vida hace más de cinco años y que a ustedes no se les olvida y que nunca pasará de moda.

En el video se observa al artista cantar el sencillo musical con gran sentimiento y efusividad, mientras que las multitudes corean y gritan la canción.

Ok yo te acepto mi error, pero tu con tu orgullo. Nunca, nunca pudiste aceptarlo

Sus fanáticos en redes no dejaron pasar por desapercibida la publicación y aprovecharon la caja de comentarios para expresar su sorpresa por la revelación y también para elogiar la carrera musical del artista bumangues.

"De mis favoritas suya un rolon y me llega al corazón; que temazo; esa canción me dan ganas de tomar; hermosa tu interpretación; eres el mejor; yo estuve en el concierto y fue emocionante ese momento; nos encantas con tu voz; de mis favoritas; wow no sabía que era tu primera canción". Fueron algunos de los comentarios.

