“Perdón, estaba borracho”, Jessi Uribe mostró curioso video detrás del escenario

El cantante Jessi Uribe se mostró a sus millones de fanáticos pasado de tragos, además despejó alunas dudas.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, el bumangués compartió un video en el que se mostró detrás del escenario junto a varios miembros de su equipo de trabajo.

En la grabación presentó a varios de ellos y se dejó ver muy amoroso con ellos.

“Así son nuestros shows, nuestra energía hasta el final. Sin ellos no habría podido cumplir tantos sueños que he cumplido. Son los hermanos que la vida me dio en este camino musical

Pdta: perdón, estaba borracho, quiero decir bohemio”, escribió en la descripción de la publicación.