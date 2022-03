Jessi Uribe impresionó al mostrar foto a sus 16’s vestido de mariachi

Jessi Uribe recientemente impresionó a todos los usuarios de sus redes sociales luego de haber compartido una fotografía en la que se dejó ver cuando apenas era un joven.

El artista quien siempre ha demostrado sentirse orgulloso de sus raíces, y el que en más de una ocasión confesó que trabajó de mariachi por largos años para ayudar en su casa con los compromisos, impresionó y se llevó varios aplausos tras mostrar una foto.

Todo esto ocurrió por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que Jessi decidió aprovechar el famoso jueves de TBT para traer a colación una foto en la que no solo impresionó por cómo lucía, sino que confesó que extrañaba esa época.

“#tbt cuando me tocó salir de la casa a los 16 añitos a hacer lo que más amo en el mundo cantar. No saben como extraño mis tiempos de mariachi”, fue el emotivo mensaje con el que acompañó la descripción de la imagen.

Uribe apareció frente al lente de la cámara llevando un atuendo de mariachi, además de llevar su cabello rizado y esto hizo que muchas mujeres lo elogiaran y le indicaran que desde pequeño era igual de guapo.

“Este hombre es muy humilde, me encanta”, “quién iba a creer que ibas a lograr tanto”, “solo admiración y aplausos para ti”, “jajaja qué cachetón tan lindo”, “esos momentos no vuelven, pero me encanta lo mucho que avanzas día a día”, escribieron algunos de los usuarios.