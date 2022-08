Jessi Uribe se pronuncia tras polémica por no haberse presentado en un show

En las últimas horas, Jessi Uribe se convirtió en tendencia por su ausencia a uno de los shows que tenía programados en el municipio de San Antonio, Tolima.

El cantante de música popular estaba agendado para un concierto en la noche del domingo 14 de agosto; sin embargo, el artista nunca subió al escenario y sus fans se pronunciaron ante esta situación.

A través de sus redes, el intérprete de ‘Dulce Pecado’ les contó a los internautas que se encontraba muy triste por esta noticia, pues no pudo realizar su show por las condiciones climáticas. “Las fuertes lluvias presentadas afectaron el lugar previsto para el show”.

Sin embargo, y luego de estas palabras, el artista recibió cientos de críticas y comentarios negativos, y hasta varias personas aseguraron que las imágenes que presentó Jessi Uribe en su video no corresponden al escenario de San Antonio.

Un saludo especial para toda mi gente de San Antonio, Tolima, este video es para explicarles a ustedes la situación de ayer, de por qué no me presenté… En ningún momento cancelé, solo aplacé el show por esta situación

No fue por mí y no fue por no ensuciarme las botas como dice el señor Alcalde, más bien lo hice cuidándolo a él también, porque era un peligro para todos ustedes