Jessi Uribe cautivó a sus fans bailando al ritmo de Bad Bunny

El cantante Jessi Uribe cautivó a miles de sus fanáticos luego de mostrarse muy atractivo bailando al ritmo de Bad Bunny.

Te puede interesar: Paola Jara se enoja con Jessi Uribe por broma en vivo

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, el bumangués compartió un video en el que mostró sus mejores movimientos de cadera.

Jessi Uribe se mostró muy feliz bailando

Desde una habitación y luciendo ropa deportiva muy cómoda, el artista presumió de su tonificada figura y de sus pasos de baile, con los que puso a suspirar a miles de admiradores.

Lo hizo al ritmo de la exitosa canción “Después de la Playa” del artista puertorriqueño Bad Bunny, cuyo video musical tiene más de 54 millones y hace parte del álbum del reguetonero “Un Verano Sin Ti”.

Con dicha grabación, el intérprete de “Si Ven Llorando” confesó que ya no baila como antes.

“Cuando era joven y bello bailaba chimba el mambo o merengue. Ya estoy oxidado”, expresó.

Sin embargo, con su revelación logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde lo llenaron de halagos y mucho lo contradijeron destacaron que se movía muy bien.

“Zumbaloooo", "que más piernón", "sabes bailar", "estás como el vino", "me caso", "si así baila oxidado....ni me imagino lo ultra bueno que lo hacías, esa es la actitud te felicito", "qué belleza", "papacito", "repítela", "bailalo", "eres bellos", "lo mejor que verás", "uno tratando de ser fiel teniendo ojos para el esposo y tu sales con esto", "cosita hermosa de los fans", "bailas súper mejor que un dominicano bailando merengue", "cosito lindo eres todo un bailarín", "no te has oxidado", "cosa bella, cosa bien hecha", "guapísimo saludo desde chile un besote mil bendiciones", "no mi vida a tu lindo y ahora es que te falta mucho para oxidarte", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Recientemente, el artista fue noticia luego de que se mostrara compartiendo con su colega Christian Nodal, a quien le enseñó a comer lechona, razón por el que fue elogiado por miles de sus fanáticos.

Por ahora, el cantante continúa deleitando a sus seguidores, no solo con su belleza y coreografías, sino también con su música, llenando conciertos a nivel nacional e internacional.

Asimismo, está en la promoción de su más reciente sencillo musical “Mi Debilidad”, que con pocos días de haberse estrenado tiene cerca del millón de reproducciones en YouTube.



No dejes de leer: Jessi Uribe invitó a Nodal a comer lechona y quedó registrado en fotos