Jennifer López dedica emotivo mensaje de cumpleaños a sus dos hijos

La cantante Jennifer López conmovió a miles de fanáticos luego de compartir un amoroso video junto a sus dos pequeños hijos Maximilian y Emme, producto de su pasado matrimonio con el cantante Marc Anthony.

Te puede interesar: Cinco curiosidades de ‘Casate comigo’, la película de JLo y Maluma

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 196 millones de seguidores, la artista recopiló varias imágenes de junto sus gemelos y donde agregó sentidas palabras por un año más de vida.

“Mis bebés, mi sol, mis amores. El más feliz de los cumpleaños para mis dos cocos #MaxAndLulu. Me han enseñado el verdadero significado de la vida y me han cambiado para siempre de la manera más increíble... ¡¡¡Estoy muy agradecida por los dos!!! Solo espero poder ser la mitad de la bendición que has sido para mi vida.

Hoy es un día muy especial... es 22/2/22... dicen que este día es un momento único en la vida para la humanidad... hoy se abre la puerta a un futuro más satisfactorio, sostenible y alineado... un día para seguir adelante y dejar de vivir en el pasado. Un renacimiento. No me extraña porque este día de hace 14 años siempre ha simbolizado para mí el primer día del resto de mi vida. Max y Lulu, los amaré por los siglos de los siglos... #UntilItBeatsNoMore. Gracias a todos los hermosos JLovers por sus videos... Los amo mucho”, escribió.