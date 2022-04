Jennifer López reveló cómo fue la propuesta de matrimonio de Ben Affleck

La actriz y cantante Jennifer López reveló a sus millones de fanáticos cómo fue la propuesta de matrimonio que le hizo el actor Ben Affleck por segunda vez.

Recordemos que hace 18 años la famosa pareja se dio su primera oportunidad en el amor tras conocerse en un rodaje en el 2002 y comprometerse ese mismo año, pero que debido a la presión mediática y su apretada agenda su relación se disolvió en el 2004.

“Alguna vez te imaginas que tu sueño más grande se haga realidad? El sábado por la noche, mientras estaba en mi sitio favorito del mundo (un baño de burbujas), mi precioso amor se puso de rodillas y me pidió matrimonio. Me pilló totalmente desprevenida así que simplemente le miré a los ojos sonriendo y llorando a la vez, intentando procesar la idea de que después de 20 años esto esté pasando otra vez, estaba realmente sin palabras y me preguntó '¿eso es un sí?' Y yo dije 'SÍ, por supuesto que es un SÍ'", contó.