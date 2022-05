Jenn Muriel habló sobre los sueño a los que tuvo que renunciar

La creadora de contenido y ahora empresaria Jenn Muriel, aprovechó su más reciente dinámica de preguntas, para hablar sobre un tema personal del que pocos conocían y al que tuvo que renunciar, porque las circunstancias del momento, no se dieron como lo esperaba. Se trata, de las profesiones que soñó ejercer desde niña y por las que luchó por largos años.

Imgínense que yo cuando era chiquita, yo quería ser médica, para ser más específica, quería ser cirujana plástica, pero también quería ser cantante, pero yo lo veía súper lejos, osea súper imposible ser cantante, entonces me fui mucho más por el lado de ser médica. Entonces yo tenía súper claro que si quería dedicarme a la medicina no iba a tener vida social prácticamente y yo estaba súper feliz con mi decisión, entonces yo fui y me presenté a la Universidad de Antioquia y no pasé por un punto, por un pinche punto.

Su relato no quedó ahí y continuó narrando la lucha que tuvo para hacer realidad su sueño, al que posteriormente quiso abrirle las puertas en Bogotá. Decidió hacer un premédico para aplicar a la Universidad Nacional, pero al presentar el exámen, quedó con un puntaje muy bajito que le impidió su ingreso.

Sus ganas eran superiores y por ello, decidió irse a vivir a Argentina para aprovechar la educación gratuita y sacar adelante su carrera, sin embargo, un hecho del que prometió dar detalles más adelante, impidió que se radicara en dicho país y regresó a su ciudad natal con el ánimo muy bajito y sin saber qué haría con su vida.

La vida da demasidad vueltas y temriné siendo creadora de contenido digital, el mundo es muy loco y son cosas muy opuestas y a lo que yo voy, es que definitivamente el destino está escrito, no es lo que vos creas sino lo que la vida y Dios quiera para voz y definitivamente medicina no era para mí, después de tantos intentos nunca se dieron las cosas.

Reflexión de Jenn Muriel para sus seguidores

Aprovechó su experiencia personal, para darle un contundente mensaje a sus seguidores que como ella, muchas veces no encuentran un rumbo claro para sus vidas, invitándolos a que no forzaran nunca los procesos, amorosos, educativos, sociales, ya que no siempre lo que uno piensa es lo que Dios quiere. Los invitó también a que buscaran esas actividades o profesiones que realmente les apasionen y que le pongan todas sus pilas a ello.

Culminó su interacción expresando su contento al poder compartir sus experiencias con los seguidores, ya que ella sabe que muchas personas se pueden sentir identificadas.

