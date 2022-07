Jenn Muriel sobre las parejas que no valoran la relación

La creadora de contenido Jenn Muriel aprovechó su más reciente dinámica de preguntas para habilitar la famosa dinámica de preguntas donde se comprometió a dar su punto de vista frente a cualquier interrogante que tuvieran sus millones de fanáticos en Instagram.

Como es habitual en esto casos, los internuatas no desaprovecharon la oportunidad para indagarle sobre temas afectivos, que estaban viviendo actualmente y que les gustaría que Jenn desde su experiencia les pudiera aconsejar. Este fue el caso de un seguidor que relató el abandono que sufrió de su pareja, luego de haber quedado sin empleo.

"Que opinas de que mi novia me haya dejado porque le oculté que me había quedado sin empleo. El precio de mi error", escribió el fan, a lo que Jenn respondió que "Vení, pues creo que fue lo mejor que pudo haber pasado, si te dejó en las malas, ¿pa' qué en las buenas? chao es que le digo, chao popo".

Sus palabras no quedaron ahí y continuó dándole peso a su opinión con un contundente mensaje donde le recordó a quienes le siguen que cuando una persona no está en las malas, en el proceso, en la costrucción, no merece estar en los resultados ni gozos.

Muchos interpretaron sus palabras como un recuento de lo que fue su relación de casi una década con el también creador de contenido Yeferson Cssio, con quien terminó por razones aún desconocidas y con quien empezó cuando según ellos, tenían que ahorrar para poder comerse una salchipapa. Por ello, mereció y se gozó cada momento que pudieron compartir en su abundancia actual.

Otras confesiones de Jenn Muriel en su dinámica

Otra internauta también aprovechó el cajón de preguntas para preguntarle a la antioqueña sobre su postura frente a las personas que se hacían pasar por amigas pero que realmente eran unas "hipócritas y mal vibrosas". Para sorpresa de muchos, la también empresaria exteriorizó su postura al respecto, compartiendo una poderosa reflexión con sus fanáticas.

"Bueno hay una frase que la tengo pero grabadísima en la cabeza, cuando te sientas en una mesa donde están hablando y criticando de otras personas, cuando te pares de esa mesa, vas a ser tú el tema de conversación".

Culminó compartiendo unos cómicos videos que desde luego están disponibles en su cuenta oficial en TikTok donde también acumula millones de seguidores.

