Jenn Muriel responde inquietudes sobre su belleza

La influenciadora Jenn Muriel respondió algunas inquietudes de sus miles de fanáticos, en especial sobre su belleza.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones y medio de seguidores, la joven activó la herramienta de preguntas y allí fue interrogada sobre cómo logra conservar su figura.

“Yo hace muchísimo tiempo no hago una dieta, cuando me pongo súper juiciosa eso se me ve a la misma semana se ve el resultado, pero lo que yo intento no tomar mucho son gaseosas y no comer tantos dulces”, señaló.