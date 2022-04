Jenn Muriel divierte al pedirle a Yeferson Cossio que la ahorque

La influenciadora Jenn Muriel divirtió a los casi seis millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram al publicar un video en el que aparece junto a su novio, Yeferson Cossio, y le pide que la ahorque. Lo que despertó risas fue la razón por la que hizo esa solicitud.

"Mor, ¿me ahorcas?", le pregunta Jenn Muriel a Yeferson Cossio en el video que superó los 270 mil me gusta y 3.700 comentarios en menos de 24 horas. El influenciador luego le pregunta a su novia si le excita esa idea mientras pone una mano en su cuello, pero ella responde que "no" y que en realidad hace la solicitud porque "me quiero morir". Ninguno de los protagonistas de la grabación puede contener la risa y tampoco sus seguidores.

Miles de fanáticos de Jenn Muriel aprovecharon la sección de los comentarios para sumarse a las risas y elogiarla tanto a ella como a su novio: "la pareja que más me encanta", "verlos a ellos juntos me hace creer todavía en el amor verdadero. Qué increíble", "jajaja los amo", "son los mejores", "se ven tan preciosos juntos", "jajaja qué ahorcada más buena", "hacen un buen equipo" y "los del flow" fueron algunos de los mensajes escritos por seguidores de la influenciadora.

Jenn Muriel y Yeferson Cossio confirmaron su reconciliación con tierno video

A principios de año muchos quedaron sorprendidos con la ruptura entre los influenciadores Yeferson Cossio y Jenn Muriel porque ambos tenían diferentes propósitos para el futuro. Sin embargo, para algunos fue aún más impactante la reconciliación que confirmaron con un video publicado en la primera mitad de abril.

A través de sus historias en Instagram, Jenn Muriel confirmó lo que muchos venían rumorando: su regreso con Yeferson Cossio. Lo hizo con un tierno video en el que ambos aparecen besándose. Además, otras confirmaciones aparecieron con viajes juntos fuera del país, cenas románticas y ella volviendo a llamar "amor" al influenciador.

"Lo sabía. El amor es más fuerte que todo", "cómo les cambia e ilumina el rostro cuando están juntos" y "se ven muy felices y hermosos" fueron algunas de las reacciones expresadas por seguidores de la pareja.

