Jenn Muriel respondió si sigue soltera y envió mensaje a sus haters

La influenciadora Jenn Muriel respondió a sus millones de fanáticos una de sus mayores inquietudes y también dedicó un mensaje a quienes la juzgan.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, la joven activó la herramienta de preguntas con dinámica qué suponen sobre ella y allí un seguidor la cuestionó sobre si sigue soltera o si tiene algún “arrocito en bajo”.

La creadora de contenido detalló que efectivamente tras su ruptura con el influenciador Yeferson Cossio continúa soltera y en cuanto si sigue con alguien más señaló que por ahora no está en sus planes comenzar otra relación.

“No sé qué es eso, es como… ¿cómo se llama eso que no le gusta nada? Asex**, yo creo que me volvió asexu**, mentiras no, ahorita no, todavía no quiero nada, quiero estar solita”, dijo.