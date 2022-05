Jenn Muriel flechó y divirtió con sus movimientos

La creadora de contenido y modelo Jenn Muriel, si que sabe subir la temperatura en redes sociales, donde constantemente deja boquiabiertos a sus millones de seguidores, con sensuales fotos y clips, con los que resalta el cuerpazo e innegable belleza que tiene.

El ejemplo más reciente de ello se dio hace tan solo unas horas mediante sus historias de Instagram, donde compartió unos cómicos y sensuales clips generados para la plataforma musical: TikTok. En el primero, mostró cuál era su reacción cuando compartía imágenes graciosas y las personas le respondían que ya lo habían visto y el segundo, recreaba uno de los bailes más famosos del momento en la red social.

"Cuando le envío un meme y me dice "ya lo vi ", citó la paisa, mientras se mostró pasando de la ternura a la rudeza, con un símbolo de insulto (la pistolita echa con el dedo del corazón).

Tras el primer clip, la paisa se vio motivada a seguir recreando nuevos trend's para deleitar a sus seguidores y esta vez, optó por uno mucho más sensual y divertido, donde le bastó un pantalón de pijama y un pequeño croptop, para robarse múltiples elogios y suspiros.

"Bái-la-me, ay, ay-ay-ay, ay, báilame gogo dance, brinca como Tarzán, me encaramo arriba de ti, te como como un flan, a' bola' se me inflan, claro que se me inflan, ¿No te está' jamaqueando como que son un fuin fuan? Tómala donde Juan...", se logra escuchar, mientras la instagramer recrea frases de la pista con sensuales y cómicos movimientos y gesticulaciones.