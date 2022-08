Le llovieron elogios a Jenn Muriel tras foto en diminuto vestido

La creadora de contenido antioqueña Jenn Muriel encendió las plataformas digitales en las últimas horas al publicar un casual pero sexy carrete fotográfico, donde posó con un pequeño y candente vestido blanco, con el que dejó suspirando a sus millones de fanáticos en la plataforma social de Instagram.

Lee también: Yeferson Cossio y Jenn Muriel siguen en contacto por salud de su perrita

Como se puede evidenciar primero posó de frente, mostrando que lo unico que sujetaba su vestido era una cremallera que comprendía toda la prenda. En la segunda posó de espaldas y solo necesito, su vestido y unos botínes con pequeño tacón para verse reluciente.

Este outfit le permitió a la antioqueña presumir su envidiable figura con la que más de uno quedó atónito por lo armoniosa que es. También quedaron al descubierto gran parte de sus tatuajes, que pese a ser grandes y rudos, n0o le quitan la ternura que la caracteriza.

Fue cuestión de minutos para que su publicación superara los 231 mil "me gusta" y acumulara miles de comentarios, donde le aseguraban que la soltería le estaba sentando bastante bien, porque según sus fans, ahora, luce mucho más guapa y radiante que cuando tenía su noviazgo con Yeferson Cossio.

"Simplemente muy HERMOSA y espero q sigas teniendo un lindo día saludos", "Me caso & no me divorcio!", "te verdad te sienta mucho estar soltera, te ves mucho más guapa todos los días", "Que mujersota eres, amiga hermosa", "Donde le doy doble o triple me gusta?", "La más hermosa", "Uyyyyy pero eres demosiadooooooooo Jen...hermosa como siempre" y "sos la flor que le falta a ese panorama", fueron algunos de los comentarios.

Puedes leer: Jenn Muriel respondió si sigue soltera y envió mensaje a sus haters

Jenn Muriel y su soltería tras terminar con Yeferson Cossio

Durante el mes de mayo los nombres de los creadores de contenido Yeferson Cossio y Jenn Muriel se apoderaron de las plataformas digitales tras confirmarse la ruptura de la relación, que duró casi 10 años. Así lo dio a conocer el propio Cossio en una de sus dinámicas de preguntas, donde quiso darle fin a los rumores y preguntas al respecto.

“Voy a confirmar esto, porque vi en las noticias que ella hace días salió a confirmarlo, no tengo novia hace como un mes, no estamos mal, no nos vemos tampoco, pero hablamos, tenemos hijos, los perros, es lo único que necesitan saber", expresó Cossio.

Recordemos que los rumores de esta ruptura ya eran muy intensos, debido a la lejanía entre ellos y debido a que en los últimos días dejaron de seguirse en sus redes sociales personales como si le estuvieran dando un cierre definitivo a su noviazgo. Tras conocerse la noticia, se conoció que Muriel quiso tomar distancia y viajar con dos de sus amigas al parecer para vivir su duelo, mientras Cossio, también planea irse del país para salir de un cuadro de depresión que lo ha acompañado en las últimas semanas.