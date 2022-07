Jenn Muriel enseñó su talento para el canto al interpretar “Mi bebito fiu fiu”

La creadora de contenido Jenn Muriel sorprendió recientemente a sus cientos de seguidores al publicar un video en el que aparece interpretando la popular canción “Mi bebito fiu fiu” que se ha vuelto tendencia en las últimas semanas a través de las diferentes redes sociales.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de seis millones de seguidores, la creadora de contenido y modelo compartió un corto segmento de la canción para manifestarle a sus seguidores que no ha podido sacarla de su cabeza desde que la escuchó por primera vez.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de los internautas no fue exactamente la canción que escogió sino el tono de su voz al cantarla, pues varios aseguraron que tenía una excelente voz y que podría dedicarse a esta profesión sin ningún problema.

Y es que luego de compartir el corto audiovisual, la influenciadora decidió realizar la famosa dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram para charlar un poco con sus seguidores bajo la temática “Qué supones de mí” para saber las perspectivas de los internautas sobre su persona.

Allí uno de sus seguidores supuso que la joven creadora de contenido estaba escribiendo una canción que pronto lanzaría y que el interpretar “Mi bebito fiu fiu” sería un indicio de esto, pues considera que tiene una gran voz.

Ante esta suposición Jenn manifestó que no estaba dentro de sus planes el lanzarse como cantante. Sin embargo, no se cierra a la idea de que en algún momento de su vida se anime y debute en la industria musical.

“Graciaaas, pero no. Ahora no está entre mis planes crear música… Aunque no me cierro a la idea. ¿Ustedes qué dicen? ¿Nos le medimos o no?”, manifestó la joven.