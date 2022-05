“Qué Glamour”, le dicen a Jenn Muriel por despampanante foto

Jenn Muriel es una de las creadoras de contenido con mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional, pues la antioqueña, sabe que posee una gran belleza y un cuerpo espectacular, con el cual se roba miles de suspiros y pirobos a diario en sus redes sociales.

La empresaria, posee un gran número de seguidores en Instagram, pues recientemente superó los cinco millones y medio de fanáticos, red social en la que se desenvuelve bastante bien; su contenido va desde sus rutinas diarias de ejercicio, su estilo de vida, su relación con el famoso influenciador Yeferson Cossio, el cual se caracteriza por generar controversia y polémicas con sus publicaciones o apariciones en públicos.

La también modelo es experta en robarse miradas y enamorar millones de corazones en redes sociales, donde constantemente deja suspirando a sus millones de seguidores con sensuales fotos, videos, reels, historias y de más contenido que permite la red social, con los que resalta su belleza natural.

Así lo dejó ver recientemente la antioqueña con una sensual fotografía donde su abdomen marcado, sus asombrosas curvas y sus tatuajes fueron protagonistas.

Esta picante foto logró cautivar a sus millones de seguidores y en menos de 2 horas ya tenía más de 370.000 "me gusta" y cientos de comentarios halagandola y expresandole su admiración por tan asombrosa figura.

Yeferson Cossio puede decir que es uno de los hombres más afortunados del país, pues aparte de su gran fortuna y reconocimiento, tiene a su lado a una de las mujeres más lindas, y por eso, desde que se reconciliaron, el influenciador no ha perdido un instante para presumir su relación y a su hermosa novia.

Así lo hizo en esta publicación, en la que dejó ver que a su relación no le falta nada de picante y buenos momentos.

Me gusta tu cuerpo y tu voz, especialmente cuando me dices “me duele pero no pares” te amo