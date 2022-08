Con poderoso mensaje, Jenn Muriel enamoró a sus seguidores

La creadora de contenido Jenn Muriel aprovechó su más reciente interacción en redes sociales para enviarle un poderoso mensaje a sus millones de fanáticos, sobre la gratitud que se debe tener con la vida y con Dios y que muchas veces se deja a un segundo plano, por estar más preocupados por quejarse por lo que sucede en el día a día.

Para hacerlo, aprovechó un ejemplo tan básico como las condiciones climáticas que durante el 2022 han estado bastante cambiantes casi que en todo el país cafetero, ya que mientras un día e incluso horas está lloviendo desaforadamente, a las horas siguientes, puede estar haciendo un calor infernal.

Esto, motiva a que muchos se quejen por que hay mucha lluvia y que después se quejen porque el calor es insoportable. Incluyéndose en ese grupo de personas, la antioqueña quiso compartir una reflexión con sus más de 6,1 millones de seguidores al respecto.

"Buenas, ¿cómo están? estoy aprovechando el poquito sol que salió acá en Medellín e imagínense que todos estos días yo me he estado quejando porque no, que que pereza esta lluvia tan horrible, que no he podido salir a tomar el sol con mis bebés, ustedes saben que esta es nuestra rutina, pero ahorita leí algo, que me dio como tres cachetadas", expresó la también empresaria.