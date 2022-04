Jenn Muriel demostró su habilidad en tiro al blanco

La creadora de contenido y modelo Jenn Muriel se encuentra de vacaciones en Guatapé junto a su novio Yeferson Cossio, con quien regresó hace pocos días tras haber terminado su relación y estar envueltos en una gran polémica.

La pareja se ha mostrado bastante unida tras llegar de su viaje a México en el que pasaron un gran susto, luego de que Cintia, la hermana del influenciador, fuera drogada en una discoteca.

Ahora, varios días después, Jenn y Yeferson han compartido diferentes actividades dentro de la casa que el joven tiene en el lugar. La más reciente y llamativas de ellas es precisamente la práctica de tiro al blanco.

Por medio de sus historias de Instagram, la pareja compartió un par de videos en el que se le ve a Yeferson explicarle a Jenn cómo manipular dos tipos de armas: una pistola y una escopeta. Para esta ultima el creador de contenido le muestra la diferencia con un Changón.

“No sé qué haya en los planes futuros de Jennifer, pero me pidió que le enseñara a disparar (emojis riendo)”, fue el mensaje con el que el influenciador acompañó el video explicativo de cómo manipular el arma.

“Esta no es como el Changón, esta no se deja hacer así (mientras hace un movimiento con sus manos) sino que tienes que apretar aquí para que se deje, esto es como un segurito, ¿Bueno? Lo aprietas y lo tiene que devolver, ¿Listo? Cuando lo devuelva ya usted le puede dar, ¿Si me entiendes?”, explica Cossio mientras manipula y dispara el arma para mostrarle a Jenn cómo lo debe hacer.