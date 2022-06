Jenn Muriel deja flechados a sus fans con foto durmiendo en la playa

Pocos días después de que Yeferson Cossio confirmara que su relación de más de 10 años con Jenn Muriel llegó a su fin, la influenciadora decidió pasar las penas muy lejos de la ciudad, así que se fue por algunos a un paradisiaco lugar, con sol, arena, brisa y mar, para disfrutar de unos días de descanso.

La influenciadora paisa regresó nuevamente a su casa, desde donde interactuó un poco con sus casi seis millones de seguidores a través de una dinámica de preguntas y en medio de la dinámica reveló que, para ella superar momentos de tristeza, hace varias cosas darse gusto, comiendo lo que le gusta, ver películas de comedia, escuchar música y viajar, como lo hizo hace algunos días

"Cuando yo no me siento de ánimo, a mí me gusta cómo darme gusto, mimarme, como lo que más me gusta que son alitas picantes con cerveza y pongo una película de comedia, debe ser de comedia para que me suba el ánimo, me gusta poner la música que más me gusta para que me prenda y me den ganas de bailar, me gusta mimarme, entonces me hago mascarillitas en la carita o en el cabello y llamo a las personas que quiero", respondió Jenn Muriel.