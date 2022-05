Jenn Muriel se corta el cabello con hack de TikTok

En su cuenta de Instagram con más de 5 millones 800 mil seguidores, la creadora de contenido colombiana, y novia del también influencer paisa Yeferson Cossio, Jenn Muriel impresionó a sus fans cambiando su look y, además, haciéndolo con sus propias manos.

Esta hermosa influenciadora, quien recientemente le regaló una reliquia a Yeferson Cossio, se sentó frente al espejo, activó la grabación en su cámara y se arriesgó a hacerse un flequillo.

“Y me voy a cortar el cabello yo misma, Dios mío. Como mi cabello es totalmente recto… vida sólo hay una así que vamos a hacerle. Y lo bajo hacia la ceja… lo partí a la mitad, ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar esta parte pa’ acá y esta parte pa’ acá y corto hacia arriba… esto es serio, lo que fue, fue. Dios mío, Dios mío. Como sea se fue. Okay y debería quedar algo así más o menos… ay se ve lindo, pa’ qué, pero se me ve facherito” iba explicando la influencer mientras se cortaba su pelo.