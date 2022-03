Jenn Muriel contó entre risas su fiasco en clase de inglés

La creadora de contenido antioqueña Jenn Muriel ha sido bastante sonada en los últimos días, tras conocerse su ruptura con Yeferson Cossio y porteriormente, los rumores de una posible reconciliación.

Esto, sumado a sus contenidos, belleza y sensualidad, la siguen teniendo en tendencia en las plataformas digitales, donde recientemente divirtió al mostrar el apartoso momento que vivió mientras tomaba su clase personalizada de Inglés.

"El inglés me confunde, me voy a salir metiendo en problemas algún día...entendí: Stupid y era: Stop it", escribió la mujer entre risas.