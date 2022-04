Jenn Muriel contó con tristeza que una de sus perritas está quedando sorda

La modelo y creadora de contenido Jenn Muriel reveló a sus seguidores el motivo de su tristeza, pues días atrás se le había visto muy feliz en México junto a su expareja Yeferson Cossio, quien ha buscado la forma de reconquistarla, Cintia y varios amigos cercanos.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Muriel se dejó ver bastante triste al contar que una de sus perritas estaba presentando perdida de audición, pues luego de llegar a casa y de saludar a todas sus mascotas se percató de que ella no se había dado cuenta de su presencia, sino hasta que fue a saludarla directamente.

Luego de esto, la joven le enseña a sus seguidores cómo llama a la canina en repetidas ocasiones sin recibir ningún tipo de respuesta.

“Cuando llegué a casa todos fueron a saludarme y ella no, así que la busqué y estaba en el jardín. Yo la llamaba y no escuchaba. Después me acerqué y cuando me vio me salidó super efusiva. Ella no me está escuchando (emoji corazón roto)”, dice el texto que acompaña el audiovisual.