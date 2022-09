La cómica imitación de las amigas de Jenn Muriel sobre ella

En las últimas horas, la bella paisa Jenn Muriel se mostró entre risas en sus historias de Instagram, a raíz de la imitación que habían hecho tres de sus amigas más cercanas sobre ella. Esto, luego que ella les pidiera un pequeño clip donde trataran de actuar como ella, con las características que ellas más tuvieran presentes.

Imagínense que les dije a tres amigas mías que me imitaran y que actuaran como si fuera yo y me mandaron unos videos, mejor dicho, califiquen ustedes quién lo hizo mejor...

Comenzó mostrando la imitación de su amiga Isabella, quien comenzó mostrando un parlamento normal entre ellas, donde le pregunta si le pasa algo, porque la nota con la energía y el ánimo un poquito bajito, a lo que Jenn le dice que no, pero aprovecha para recordarle que de pronto lo que tiene es mucha hambre. También mostró como Jenn le pide constantemente que le ayude a tomarse fotos y que después ella hará lo mismo pa' compensarla.

La Segunda y favorita de los internautas fue Alejandra, quien enfatizó que Jenn es de genio pesado cuando tiene hambre. Después, mostró como Jenn rechaza parejas en lugares públicos para seguir bailando con sus amigas y también imitó la manera en que ella habla y mima a sus perritos. Lo cómico, es que aprovechó el acento y ritmo en que la joven habla, para imitarla muy parecido.

Finalmente, fue su amiga Paula quien imitó también la manera en que Jenn les cuenta detalles sobre sus mascotas.

Recordemos que recientemente el paisa y su entrañable amigo Zionh, sorprendieron con el lanzamiento de su más reciente sencillo "Exótico" y fue por ello, que fiel al nombre de su canción, ambos se le midieron a confesar lo más exótico o loco que hayan hecho por amor. Ante esto, Cossio dejó boquiabiertos a muchos con su relato.

Esto fue hace muchos años, nosotros eramos esa pareja que terminábamos y volvíamos...entonces ella una vez huyó de mí...habíamos terminado llevábamos dos días sin hablar y yo la llamo y le dije como a las 9 de la mañana, "mor, ¿vamos a desayunar?", cuando me va diciendo ella disque: "Yef, yo me voy, yo estoy en Bogotá, yo hice las vueltas y me voy a ir a estudiar a la UBA (Universidad de Buenos Aires) y yo no le creí y le dije "ya bajo por usted".