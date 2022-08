Javier Jattin se robó todos los elogios con encantador retrato

Javier Jattin es recordado por los colombianos por su papel de José Fortuna en la icónica producción Chepe Fortuna emitida desde 2010 al 2011, papel con el que se convirtió en uno de los galanes de la televisión colombiana.

Actualmente Javier hace parte del elenco de Enfermeras, en donde da vida a Juan Pablo, un enfermero que se convirtió en el tumba locas del Hospital Santa Rosa en donde ha logrado revolver y alterar la tranquilidad de sus compañeros, algo que ha hecho que los televidentes dividan sus opiniones entre amarlo y no tanto.

Aparte de su gran reconocimiento en televisión, el actor barranquillero, también se destaca en redes sociales en donde posee más de 882.000 seguidores, quienes se derriten con cada publicación del actor.

El retrato de Javier Jattin que encantó a sus seguidores

El actor decidió aprovechar el inicio de mes para compartir unas inéditas fotografías en las que presumió su aspecto físico y su rostro, pues con dos fotos de su rostro dejó ver por qué es considerado uno de los galanes de la televisión colombiana.

Con la publicación el actor hizo que cientos de internautas se volvieran locos, pues aprovecharon la opción de los comentarios para dejarle creativos y reveladores piropos.

"Divinos retratos; papacitooo; me puedo enamorar más; por Dios; perfección de hombre; que bollo, me encanta; divino de pies a cabeza; eres tan lindo; juro que me puede dar un infarto con este hombre; guapetón; guapísimo; chepito".