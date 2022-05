James Rodríguez sorprendió con nuevo cambio de look

El futbolista profesional colombiano James Rodríguez es uno de los artistas que no solo destaca por innegable talento con el balón, sino también por su atractivo físico y sus llamativos colores de cabellos, los cuales se han puesto de moda entre varias personalidades del mundo del entretenimiento.

Luego de evidenciar el pasado primero de mayo que se encontraba en el país para asistir a la boda de su hermana Juana Valentina, el deportista quiso sorprender a sus seguidores con un nuevo cambio de imagen.

Y es que según pudimos ver en las fotografías de la boda de su hermana con Víctor Forero, el futbolista lucía un tono de cabello natural con visos dorados. Sin embargo, un día después de este emotivo evento, apareció en las redes sociales con un tono más llamativo.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, el deportista publicó una fotografía en la que se le ve presumiendo sonriente su nuevo tono de cabello rosa, siguiendo la gama de colores pasteles que había utilizado anteriormente.

Junto a este estado, James escribió: “Ahora quiero ver los memes (emojis de risas) feliz día!”, demostrando así que ya estaba acostumbrado a ese tipo de reacciones por parte de los internautas.

Segundos más tarde, decidió compartir un par de fotografías más posando en el mismo lugar, pero esta vez en el feed de esta red social, junto a un copy en inglés bastante gracioso.

“Changed something can you guess? En español: Cambié algo, ¿Puedes adivinar?”, haciendo alusión a su notable cambio de imagen.