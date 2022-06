Así J Balvin y Ryan Castro contaron divertidas experiencias en Nueva York

J Balvin es sin duda un artista que no tiene filtros para expresar todo lo que le pasa en su vida diaria, es por eso que sin duda muchos han conectado con su música y con sus redes sociales.

Es por eso que el paisa ha compartido recientemente un video en donde tiene una particular conversación con su amigo Ryan Castro a quien ha acompañado de forma cercana en su carrera y su internacionalización sobre todo en los Estados Unidos.

Con un video muy divertido en Instagram el artista compartió una amena y muy particular conversación con su colega paisa sobre cómo han llevado la cultura colombiana en Nueva York y las experiencias que han tenido abriéndose paso en la ciudad que nunca duerme.

Dos Paisas en Nueva York representando la cultura 🇨🇴, empezó escribiendo Balvin en ese posteo en donde narró en un principio lo que la gente pudo descubrir en el clip.

La primera vez de @ryancastrro viendo los edificios donde sale Don King Kong en las películas y no se pudo bañar para la foto de la visa, pero disfrutando su viaje al máximo mientras que grabamos NIVEL DE PERREO

Reza el escrito de ese video en donde se ve a Ryan Castro contándole a Balvin cómo le ha parecido Nueva York, ciudad en donde como él mismo se describe se sintió ‘muy campesino’, de hecho, por eso dijo entre risas lo que sintió al ver los edificios altos de la ciudad.

Pero lo curioso de todo es que Balvin se animó a contarle cómo le fue a él la primera vez que visitó la gran manzana, pues a Ryan le tocó fácil, pues al intérprete de ‘Rojo’ no corrió con la misma suerte.

¿Cómo llegamos nosotros?, no nosotros dormimos en colchonetas en Queens, esa es otra historia pues.

Contó Balvin, mientras su colega paisa habló de otra historia un poco más fuerte y graciosa del día que fue a sacar la Visa.

Yo fui por la Visa a Nicaragua, pero no me bañé en la foto de la Visa, me tocó hacer una fila como la del Sisbén