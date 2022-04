J Balvin respondió si retomaría o no su amistad con Residente

El cantante paisa J Balvin concedió una entrevista a Dímelo King, la cual está publicada completa en la popular plataforma de videos YouTube, en la que reaccionó a los ataques del rapero puertorriqueño René Pérez Joglar, más conocido como Residente. Durante la conversación, el colombiano respondió si retomaría su amistad con el fundador de Calle 13.

"Yo lo consideraba un amigo, un pana, por eso dolió", confesó J Balvin durante la entrevista publicada en diciembre de 2021 que volvió a cobrar relevancia recientemente tras la canción de ocho minutos publicada por Residente con Bizarrap en la que lanza varios ataques contra el paisa.

El colombiano aseguró que su nombre genera "muchos views últimamente" y que lo dicho por el puertorriqueño en su contra "me hace ver que no era amigo, simplemente era un negocio para alguien y no está mal, cada quién tiene su forma y su estrategia".

Al ser cuestionado sobre si consideraría una reconciliación con Residente, J Balvin respondió claramente que "sí, claro. Pero amigos no". Finalmente, destacó que su pareja, hijo y "combo cerrado" lo llenan de energía incluso en momentos difíciles.

Las diferencias entre ambos artistas empezaron durante septiembre de 2021, cuando el colombiano invitó a sus colegas a no asistir a los Latin Grammy porque, según él, esos premios "no valoraban" el género. El puertorriqueño respondió criticando duramente el boicot que J Balvin estaba promoviendo y comparó la música del paisa con hot dogs.

