J Balvin pospone su gira en USA y envía un mensaje a sus fanáticos

El cantante J Balvin sorprendió a sus millones de fanáticos con la noticia de que decidió posponer su gira por Estados Unidos, la cual iba a dar inicio en los próximos días.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de 52 millones de seguidores, el artista compartió una fotografía de él en uno de sus conciertos y con la que dio el anuncio a sus admiradores.

Según detalló, a causa de la pandemia del COVID-19 no pudo realizar todo como lo tenía planeado, por lo que decidió que posponer la fecha y así dar todo en su show.

“A Todos Mis Fans,

Durante este año pasado hemos trabajado incansablemente para ofrecerles un show sin igual donde todos se sientan bienvenidos a la fiesta de cada presentación en la gira "Jose" tour USA. Sin embargo, el Covid-19 ha causado unos desafíos de producción imprevistos que no me permitirán mantener mi promesa de darles el mejor espectáculo posible. Ustedes merecen lo mejor, así que he tomado la difícil decisión de posponer la gira.

Mi equipo continúa trabajando con cada uno de los detalles y les daremos las nuevas fechas dentro de unas semanas. Tus tickets seguirán siendo válidos. Me siento agradecido por todo su amor y apoyo y a la misma vez estoy muy emocionado por reencontrarme con cada uno de ustedes en el camino para celebrar juntos y continuar con las vibras en alta.

Con mucho amor,

J Balvin”, escribió en la descripción de la publicación.