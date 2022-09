La Liendra se mostró emocionado tras invitación especial de J Balvin

El creador de contenido cafetero Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra se mostró muy emocionado hace tan solo unas horas, porque tanto él como su novia, hicieron parte de la reducida lista que el equipo de J Balvin invitó de manera exclusiva en Colombia, para conocer su nueva colección de calzado, camisetas y accesorios de lujo, muy al estilo urbano.

Liendritas, muy buenas tardes ¿cómo están? señores les cuento que estoy feliz, porque miren esta fue la invitación que me llegó por parte del equipo de J Balvin, para estar en su primer lanzamiento de la nueva ropa, tenis y chanclas que va a sacar, me invitaron a mí a mi novia y a muy poca gente, me entienden hay mucha gente que hace mucha fila para comprar la ropa de J Balvin y si la compran, le llega en 20 días.