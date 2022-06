J Balvin lanza indirecta a Nodal y envía mensaje sobre el cuidado de la salud

El cantante J Balvin volvió a abrir el debate por el que fue protagonistas hace algunas semanas tras ser foco de una polémica con el artista Christian Nodal luego de que este realizara una publicación con humor del mexicano y a este le hubiera parecido una falta de respeto.

Por ello, Nodal le lanzó una tiradera al paisa titulada “Girasol”, donde le respondió y le envió duros comentarios cuestionando su talento y personalidad.

Después de que fuera revelada, el intérprete de “No Somos Ni Seremos” confesó a sus millones de seguidores en sus redes sociales que había hablado la situación con el reguetonero y habían logrado aclarar la situación y quedar en buenos términos.

J Balvin también pidió disculpas públicas y aseguró que no tenía ningún tipo de rencor hacia el mexicano.

Aunque se pensó que todo había quedado hasta ahí, el colombiano volvió a recordar la controversia por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 52 millones de seguidores.

Allí aseguró que tenía muy buenos chistes para compartir con sus seguidores, pero que no los hacía para evitar futuros inconvenientes.

Además, se le escucha decir a alguien que está cerca suyo agregando que “la gente no los aguanta”.

Por otra parte, también aprovechó para reiterarles a sus fanáticos la importancia de cuidar la salud, pues de una enfermedad no está exento nadie, pese a los lujos de los que pueda gozar.

“En general las madres no todas son buenas, incluso las que no hay que respetarlas. Por ejemplo, mi madre después del COVID-19 como que sí, como que no y ha sido un proceso muy difícil, entonces es cuando uno se sigue dando cuenta que la vida de cualquier persona no importa si es artista, si representa cualquier cosa, si es banquero, nadie se salva de las situaciones de la salud. Cuídela, cuide su salud, a su gente y su familia”, señaló.