J Balvin opinó sobre Karol G y otros artistas colombianos

El artista urbano J Balvin decidió, por primera vez, se podría decir, a responder preguntas de sus miles de seguidores en todo el mundo, en la dinámica de preguntas que tiene la red social Instagram, y esto sin duda revolucionó todo.

Y aunque contestó muchas y gran parte de ellas fueron laborales, las personales también decidió darle un espacio importante y relevante. Sin embargo, más de uno no dudó en preguntarle al paisa el concepto que tiene de algunos artistas, sobre todo de los colombianos.

J Balvin parece no ser de muchas palabras, por lo que no fue gran contexto el que dio de cada uno de sus colegas, pero en el caso de Karol G, por ejemplo, no dudó en decir que ella es un “reina”. Mientras que con Anitta sí fue un poco más alargado en su respuesta y no dudó en destacar que ella hace parte importante de su familia, tanto que es “mi familia, mi hermana, no cambia”, expresó en cantante.

Pero de ella no fueron las únicas personalidades de las que habló, pues J Balvin destacó a artistas urbanos como Blessd, a quien definió como “un duro”, y de Ryan Castro destacó que es “real y un buen hombre”.

J Balvin habló de más temas sobre su vida, pero también para muchos fue importante saber lo que él pensaba del género y quienes vienen también logrando éxitos en la industria musical y que además han tenido la oportunidad de cantar con él y hacer grandes éxitos juntos.

Un ejemplo de esto es Maluma, con quien en su momento también se habló de que no eran amigos, y que por el contrario siempre había razones para no cantar juntos, y ante esto sacaron temas unidos y dejaron saber que todo estaba bien. Al mismo tiempo se han dejado ver en fotos juntos, etc., pero le preguntaron si volverían a hacerlo, y J Balvin aseguró que está listo para volver a unirse con su amigo, colega y paisano, además.

Un Balvin original

J Balvin se ha caracterizado por no ser de muchas palabras y más de música, pero lo cierto es que también ha estado en el ojo del huracán por comentarios, y polémicas generadas con otros artistas musicales. Sin embargo, ese tema no lo destacó.

Lo que sí dejó saber es que “no me siento famoso”, y que “me falta mucho más por hacer”, cuando le preguntaron sobre cómo se sentía ahora mismo en su carrera luego de haber logrado todo y también cómo se siente con la fama.

Balvin no pasó por alto esas preguntas donde la gente quiere saber más de José, que, de J Balvin, y le preguntaron sobre su fondo de pantalla y aseguró tener una fotografía de su hijo Rio, pero no la dejó ver y es que seguramente aparece el rostro del pequeño y esto ha sido una verdadera incógnita para todos sus seguidores.

