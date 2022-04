J Balvin bromeó con particular situación junto a su hijo Río

J Balvin se encuentra disfrutando de uno de los mejores momentos de su vida: la paternidad. El cantante paisa ha compartido a través de sus redes sociales esta nueva etapa y lo feliz que lo hace vivirla junto a su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer, y su pequeño hijo Río.

Aunque la pareja ha tratado de mantener al pequeño alejado del mundo del espectáculo; de hecho, aún no se conoce el rostro del bebé, ambos comparten diferentes momentos junto a su hijo y enternecen las redes sociales.

Vale la pena mencionar que, Río nació el 27 de junio de 2021 en Nueva York; por su parte, el cantante paisa incluyó en su álbum Jose una canción dedicada al pequeño llamada: “Querido Río”.

Como mencionamos, J Balvin y Valentina han tratado de ser muy reservados con la información que ronda en las redes sociales sobre el pequeño. No obstante, esto no los ha limitado para compartir con sus fans momentos especiales de su crianza y del día a día.

En las últimas horas, el intérprete de ‘Mi gente’ publicó en su cuenta oficial de Instagram una gran postal junto a su hijo.

Es importante decir que, hace unos días, J Balvin también confirmó que su hijo comenzó a gatear, situación que lo llena de mucha felicidad y la cual quiso compartir con su fanaticada.

Todo parece indicar que, Balvin estaba jugando con Río, pero nunca imaginó lo que pasaría después de estar tanto tiempo agachado y detrás del pequeño.

Me habían dicho que me iba a tocar correr, pero no dañarme la espalda baja jejeje. GRACIAS QUERIDO RÍO