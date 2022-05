La tierna dedicatoria de Ivy Queen a su hija

En su cuenta de Instagram con más de 3 millones 300 mil seguidores, la cantautora reggaetonera de Puerto Rico, Ivy Queen, se mostró orgullosa de la hija tan bella que tiene y explicó por qué trata de ser el mejor ejemplo para ella.

La cantante puertorriqueña subió varias fotos con su pequeña y, en la descripción de los posts, explicó a sus seguidores lo importante que es el ejemplo de una mamá a su hija para criar mujeres seguras y valientes.

Con cada palabra que dedica la cantante se nota que Naiovy es la persona que más ama y le da sentido a su vida.

“Porque su amor me recompone y siempre habitará en mi corazón! Y cada vez que juntas abrazadas nos quedamos dormidas…inmensa me haces sentir hija amada mía. I love you Naiovy”.