Ivy Queen revela batalla contra una dura enfermedad

Hace pocas horas, la boricua Ivy Queen, quien es una de las precursoras del reguetón, preocupó a sus fanáticos, ya que compartió a través de su cuenta de Tik Tok un video acerca de su estado de salud.

En el clip, se aprecian algunas fotografías de la artista, donde se visualiza el proceso interno que ha llevado contra una dura enfermedad; desde el momento en que ingresó a la clínica, hasta que experimenta los cambios en su cuerpo y apariencia, la cantante demuestra que está afrontando una difícil prueba.

Por medio de una sentida narración, Martha Ivelisse Pesante Rodríguez (nombre de pila de la cantante), contó de manera breve algunos de los momentos de este proceso.

Aquí estoy, con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde. Me felicito por lo valiente que me siento en estos momentos, puntualizó.