“Gracias Benito”, Ivy Queen defiende a Bad Bunny y dice que es el “número uno”

El famoso cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, cerró su gira de conciertos en Estados Unidos. El último show se dio en el Sofi Stadium en Los Ángeles, California, donde estuvo acompañado por ‘La Caballota’, Ivy Queen.

La también artista puertorriqueña estuvo, realmente, en los dos últimos conciertos que realizó el ‘conejo malo’ en la ciudad estadounidense. Allí, miles de seguidores aplaudieron las presentaciones de los artistas del género urbano.

Según un video publicado por la propia Ivy Queen, Bad Bunny le pidió a su público aplausos para la “reina”, luego la abrazo y se retiró. Las palabras del puertorriqueño no sólo fueron exaltadas en el show, también sus seguidores en las plataformas digitales lo halagaron por resaltar a la cantante.

“Yo quiero que se escuche un fuerte aplauso y una bulla para la reina, la diva, una inspiración no tan solo para las mujeres latinas, sino para todas las personas que sueñan estar en una tarima, directamente de Puerto Rico, me llena de mucho orgullo, Ivy Queen”, dijo Bad Bunny muy emocionado.

Ivy Queen escribió en la descripción del video “un honor siempre” y más de 130 mil personas le enviaron likes, emoticones y comentarios. “Debe de ser un honor para él tenerte ahí”, respondió uno de los fanáticos de la puertorriqueña.

A ese comentario se unieron los de otros seguidores como: “Las mujeres te amamos”, “eres lo máximo”, “la rompió queen”, “honores en vida como debe ser”, “esto es Bad Bunny, lo hace más grande de lo que ya es”, “te mereces eso y más”, “Bad Bunny ha sabido respetar tu trayectoria”, “qué lindo benito como quiere a la queen”.

Sin embargo, ahí no terminaron los mensajes de Ivy Queen sobre las presentaciones que tuvieron lleno total. La intérprete de ‘Yo quiero bailar’, ‘Quiero saber’, ‘La vida es así’, entre otros éxitos, posteó luego dos fotografías junto al ‘conejo malo’ y en su mensaje defendió al artista de quienes hablan mal de él y aseguró que Bad Bunny es el número uno.

“Si hay algo que no voy a permitir es que me hablen shit de este caballero que para conmigo a hecho más que much@s en este género urbano. El respeto con el cual siempre me trata y las acciones hablan por sí solas.

Es el number one porque ese corazón que se carga es inmenso.

Cerrar su gira en EU junto a sus fanáticos y los míos fue tan kbron pasar esa experiencia. Gracias Benito por todo!”, fueron las palabras con las que Ivy defendió y halagó a Bad Bunny.