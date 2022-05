“Odiaba como me sentía”: Isabella Santodomingo al hablar de la menopausia

Isabella Santodomingo es una talentosa presentadora que ha utilizado las redes sociales para hacer reír a sus seguidores, compartiendo memes, anécdotas y opiniones con las que suele divertir a sus seguidores, pero desde hace más de un mes la querida actriz y escritora estaba desaparecida de las redes sociales y ahora reapareció para confesarle a sus fieles seguidores que cayó “en la trampa de la vanidad".

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Isabella Santodomingo agradeció a los internautas que aún la siguen, pese a que lleva tiempo sin compartir nada, y luego reveló que ha estado desaparecida, “aunque suene ridículo”, porque cayó “en la trampa de la vanidad” recordando que es algo que le está pasando desde que cumplió 50 años y se vio de frente con la pre menopausia y la menopausia y no sabía cómo enfrentarla.

Isabella manifestó que se sentía sola, pues no sabía a quién preguntarle acerca de este tema del cual casi nadie habla; dijo que tiene una mamá que tiene casi más de 80 años, pero que en la época de ella no se hablaba sobre la menopausia, también habló con su ginecólogo que le recomendó ciertos medicamentos, pero sintió que realmente no había alguien que le dijera exactamente los cambios que iba a tener su cuerpo o las afectaciones emocionales que se viven en esta etapa.

Esto provocó que ella llegara a sentirse mal de cómo se veía físicamente, manifestando que eso es algo ridículo ya que ella nunca le ha prestado atención a eso y que por eso considera que “cayó en la trampa de la vanidad” ya que, pese a que ha que siempre ha sido frentera para hablar las cosas, además de ser muy divertida para alegrarle la vida a los demás, pero que ella no sentía compasión por ella misma ya que odiaba cómo se veía y como se sentía y se sentía hipócrita.

“No tenía compasión para mí, no me gustaba como me veía, odiaba como me sentía y de repente un día dije, ‘no, pero no puede ser que esto me esté pasando solamente a mí, ¿por qué la cobardía?, ¿por qué tengo una cantidad de gente que espera mis memes, que espera mi humor, que les alegre el día con una palabra amable, con un comentario?, pero me sentí tan hipócrita porque trataba de ayudar, pero no me estaba ayudando a mí misma”, dice la actriz en el video.