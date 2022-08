Hombre que le ofreció dinero a examiga de Epa Colombia se defendió

La noche del pasado martes 23 de agosto, Yoli Álvarez, conocida en las redes sociales como ‘La Barbie Colombiana’, acusó a Epa Colombia de supuestamente lavar dinero cuando ellas aún eran amigas, pues para ese entonces Daneidy Barrera estaba iniciando su proyecto empresarial con la venta de keratinas.

Tras realizar esta grave acusación, un integrante del equipo de trabajo de Epa Colombia se habría comunicado con ella con el fin de llegar a un acuerdo para que dejara de mencionar a la mujer y generar polémica por medio de supuestas falsas acusaciones. Sin embargo, lo que más llamó la atención de este contacto fue la gran suma de dinero que le habría ofrecido para que accediera.

Ahora, varias horas después de que La Barbie revelara ese segmento de la conversación, el hombre se pronunció y contó su versión de los hechos sobre este ofrecimiento, pues aseguró que la mujer solo había mostrado la parte que más le convendría.

Según expresó por medio de las redes oficiales de lo que sería la empresa de marketing con la que traba Epa Colombia, el hombre aseguró que el problema con La Barbie se estaba saliendo de control porque, según él, solo estaba enseñando lo que le conviene y procedió a compartir la llamada completa.

“¿Amor, por qué sacaste hoy diciendo eso de Epa? (Barbie: pues porque es verdad) Tu sabes que no es verdad. Epa no trabaja con narcotraficantes o dime qué narco trabaja con Epa, dime el primero. Y si tú sabes qué es lavar dinero, es lavarle dinero a narcotraficantes, a personas que trabajan con droga y necesitan legalizar dinero, eso significa. (Barbie: no, eso no significa lavar dinero) Sí señora, eso significa lavar dinero. ¿Para ti qué significa lavar dinero? (Barbie: evasión, evasión, y ahí va eso, evasión y fraude) Bueno, indícame Epa a qué le hace fraude, dígame a qué Epa hace evasión de impuestos y nunca en la vida ha invadido impuesto, es más, ella el IVA lo asume y no se lo cobra a las personas. Epa no invade impuestos, entonces lo que estás diciendo Barbie, es falso. Ven, yo entiendo que tú estés enojada con ella por lo que pasó con los dos millones de pesos. Tú te sientes tan dolida con ella, porque no te ayudó con los dos millones. ¿Dónde te consigno yo ya seis millones de pesos? Te los regalo yo de mi plata y dejás a Epa en paz”.